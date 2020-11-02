Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.
Uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Ağaçköy köyünde bir aracı durdurdu.
Ekipler, araçtaki 3 kişiden 2'sinin üzerlerinde yaptıkları aramalarda 2 gram metamfetamin ve 2 gram kubar esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan H.D. ve A.Ü'nün İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.
- Kaynak: AA
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