Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika
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Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

08.06.2022 12:10
Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışma neticesinde H. M. A. isimli şahıs 5.91 gram skunk maddesi ile birlikte yakalandı.

Devam eden çalışmalarda şahsın uyuşturucu maddeyi satın aldığı belirlenen F. M. Ö. isimli şahsın ikameti tespit edildi.

Yapılan operasyon sonucu kullanıcı olduğu değerlendirilen Y. B. isimli şahısla birlikte, yanlarında 1.08 gram Skunk maddesiyle yakalandı. F. M. O. isimli şahsın yapılan ikamet aramasında 18,41 gram skunk, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Sürdürülen soruşturmada F. M. Ö. isimli şahsın uyuşturucu maddeyi H. E. İ. isimli şahıstan temin ettiğinin de belirlenmesi üzerine yapılan operasyonda H. E. I. isimli şahıs ikametinde yanında A. Y. isimli şahıs ile birlikte yakalandı. Evde yapılan aramada 65,06 gram skunk, 1 adet öğütücü aparat, 0,78 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Toplamda, 83.47 gram skunk maddesi, 0.78 gram kokain, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde öğütücüsü ele geçirildi.

Gözaltına alınan H. M. A., Y. B. ve A. Y. isimli şahıslara uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapılarak serbest bırakılırken, H. E. I. ve F. M. Ö. isimli şahıslar hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika
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