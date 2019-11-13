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Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

6 saat önce

KÜTAHYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı, System.String[]

KÜTAHYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada uyuşturucu haplar ve esrar maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerin teknik takibi sonucu 3 şüpheli yakalanırken, evlerinde yapılan aramalarda 250 gram esrar, 43 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerden 2'si ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 1 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:21 Kaynak: DHA
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