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Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

7 saat önce

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, System.String[]

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Balıklı Mahallesi'ndeki bir iş yerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.


Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 250 gram esrar ile çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirdi.


Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan S.U, B.D. ve Ö.K, sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:50 Kaynak: AA
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