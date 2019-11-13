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Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
7 saat önce
Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:50 Kaynak: AA
Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Balıklı Mahallesi'ndeki bir iş yerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 250 gram esrar ile çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirdi.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan S.U, B.D. ve Ö.K, sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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