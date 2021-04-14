Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Zanlıların bulunduğu otomobili Kütahya - Eskişehir kara yolundaki polis noktasında durduran ekipler, yaptıkları aramalarda 413 uyuşturucu hap ile 2,83 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin il dışından satmak için uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

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