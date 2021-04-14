Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin il dışından satmak için uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Zanlıların bulunduğu otomobili Kütahya - Eskişehir kara yolundaki polis noktasında durduran ekipler, yaptıkları aramalarda 413 uyuşturucu hap ile 2,83 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.L.U, B.A. ve E.E.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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