Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen biri kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı, System.String[]

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen biri kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen şüphelilerin bulunduğu otomobili takibe aldı.

Takip edildiklerini anlayan şüphelilerin kaçmaya çalışması üzerine kısa bir süre kovalamaca yaşandı.

Yoncalı köyü yakınlarında durdurulan otomobildeki Ş.C, O.Ç, M.C. ve Ö.B. gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramada bir miktar esrar ile uyuşturucu haplar ele geçildi.

Uyuşturucu Ticareti, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:54 Kaynak: AA
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