Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Gözaltına alınan Sefa Y, Atakan D, Semih D. ve İsmail Can Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yaklaşık 3 ay süren çalışmaların sonucunda tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 80 uyuşturucu hap, 50 gram esrar ve 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Kütahya 'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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