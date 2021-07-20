Kütahya'da uyuşturucu satan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

KÜTAHYA'da sokakta uyuşturucu madde sattığı tespit edilerek gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.H.G. ve H.D.'nin sokakta uyuşturucu sattığını tespit etti. Bir süre takibe alınan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler üzerinde yapılan aramada satışa hazır 3 paket halinde 40 gram bonzai, 3 paket 5 gram metamfetamin, içerisinde uyuşturucu madde olduğu düşünülen sigara, 1 adet uyuşturucu hap, hassas terazi, çok sayıda uyuşturucu alımında kullanılan cam aparat ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.