Kütahya'da uyuşturucu şüphelisi 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Kütahya'da uyuşturucu şüphelisi 2 kişi yakalandı

09.02.2021 14:37
Kütahya'da uyuşturucu şüphelisi 2 kişi yakalandı, System.String[]

Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu getirdikleri iddia edilen 2 zanlıyı takibe aldı.

Bu kişilerin bulunduğu otomobil, Kütahya- Eskişehir kara yolundaki polis uygulama noktasında durduruldu.

Araçta ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 90 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya'da uyuşturucu şüphelisi 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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