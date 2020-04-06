Kütahya'da uyuşturucu şüphelisi bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen Aydın T. ve H.H.K.'yı takibe aldı.



Şüphelilerin Yenidoğan ve Yıldırım Beyazıt mahallelerindeki evlerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 650 gram esrar, 185 gram sentetik uyuşturucu ve 5 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Aydın T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Narkotik ekipleri, ele geçirilen uyuşturucu malzemelerle "Hayat eve sığar" yazarak sosyal mesaj verdi.