Kütahya'da uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika

Kütahya'da uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

18.11.2020 18:04
Kütahya'da uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı, System.String[]

Kütahya'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 gram kubar esrar maddesi, iki ayrı satışa hazır fişek halinde 1,54 gram tütünle karışık esrar maddesi, 2,90 gram tütünle karışık esrar maddesi ile yakalanan A. D. gözaltına alındı.

Kütahya'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 gram kubar esrar maddesi, iki ayrı satışa hazır fişek halinde 1,54 gram tütünle karışık esrar maddesi, 2,90 gram tütünle karışık esrar maddesi ile yakalanan A. D. gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde, A. D. isimli şahsın il merkezi Dereköy Köyünde bulunan ikametinde ve müştemilatında uyuşturucu madde bulundurduğu bilgileri elde edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda açık kimlik ve adres bilgileri tespit edilen A.D.'nin Dereköy köyündeki üç ayrı ikamet ve müştemilatında yönelik yapılan aramada, 20 gram kubar esrar maddesi, 2 ayrı satışa hazır fişek halinde, 1,54 gram tütünle karışık esrar maddesi, 2,90 gram tütünle karışık esrar maddesi, 2 Adet payp, 1 adet esrar maddesi öğütmekte kullanılan Değirmen olarak tabir edilen düzenek, 1 Adet 12.Cal. çapında çifte tabir edilen tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli A.D. şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

Kütahya'da uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Uyuşturucu, Kütahya, Polis, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika


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