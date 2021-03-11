Kütahya'da uyuşturucu şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu getirdiği öne sürülen İ.Ş'yi takibe aldı.
Şüphelinin kullandığı otomobil, kent girişindeki polis uygulama noktasında durduruldu.
Araçta ve şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 910 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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