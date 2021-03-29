Kütahya'da uyuşturucu şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Kütahya'da kırmızı reçeteyle satılan ilaç ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından kente ticaretini yapmak için kırmızı reçeteyle satılan ilaç getirdiği ileri sürülen şüphelinin bulunduğu otomobili takibe aldı.
Kütahya-Afyonkarahisar kara yolundaki polis noktası yakınlarında durdurulan araçtaki G.Y. yakalandı.
Şüphelinin üzerinde ve otomobilde yapılan aramalarda, kırmızı reçeteyle satılan 448 sentetik hap ele geçirildi.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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