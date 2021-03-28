Kütahya'da uyuşturucu taciri polisten kaçamadı - Son Dakika

Kütahya'da uyuşturucu taciri polisten kaçamadı
28.03.2021 12:01
Kütahya'da polis uygulama noktasına girmemek için aracıyla kaçmaya çalışan uyuşturucu taciri, yakayı ele verdi.
Kütahya'da polis uygulama noktasına girmemek için aracıyla kaçmaya çalışan uyuşturucu taciri, yakayı ele verdi. Araçta uyuşturucu içerikli 448 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri G.Y. isimli şahsın il dışından Kütahya'ya uyuşturucu madde getireceğini tespit etti. Plakası belirlenen şahsın içinde bulunduğu araç Kütahya-Afyonkarahisar yolu polis uygulama noktasına girmemek için Ağaçköy istikametine girdiği esnada ekipler tarafından durduruldu. Araçta ve içinde bulunan şahsın üzerinde yapılan aramada, uyuşturucu içerikli 448 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü G.Y. adli makamlara sevk edildi. - KÜTAHYA
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