Kütahya'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kütahya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne operasyon düzenleyen ekipler, otobüsten inen H.H.G'nin üstünde ve eşyalarında yaptıkları aramada 77 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yolcu otobüsündeki bir şüphelinin il dışından kente satmak için uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Kütahya 'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

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