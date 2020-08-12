Kütahya'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Atatürk Bulvarı 'nda durdurulan şüpheli araçta yapılan aramalarda satışa hazır paketler içinde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kütahya 'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 16:13

Kaynak: AA

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