Kütahya'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından getirdikleri uyuşturucu hapları sattıkları iddia edilen D.T. ve E.A'yı takibe aldı.
Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, evlerde yaptıkları aramada, 5 sentetik uyuşturucu hap ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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