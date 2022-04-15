Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı

15.04.2022 04:17

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen ve polis tarafından yakalanan 2 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı

KÜTAHYA - Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen ve polis tarafından yakalanan 2 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından uyuşturucu getireceği değerlendirilen şüpheli bir aracı şehir girişinde durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, 227,84 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 22 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği ve 25 adet fişeği ile 2 adet payp ele geçirdi. Uyuşturucu maddeler ve silahlara el konulurken K.K. ve Y.Ş. isimli şüphelileri gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ş. ve K.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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