Yunus Emre Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanan zanlının evinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilidi.

Kütahya 'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Son Dakika › Güncel › Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Ermeni lider Paşinyan, aciz durumda kaldıklarını itiraf etti: Çok fazla zayiatımız var