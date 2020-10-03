Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte il dışından uyuşturucu getirerek sattığı belirlenen Y.K.'yi takibe aldı.
Yunus Emre Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanan zanlının evinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilidi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 15:43 - Kaynak: AA
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