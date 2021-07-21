Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 45 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ve hassas terazi ele geçirdi.

Kütahya 'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

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