Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

15.08.2022 16:03
Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından kentte satmak için uyuşturucu getirdiği belirlenen F.A. ve R.B'yi takibe aldı.

Ekipler, Kütahya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen otobüsten inen zanlıların çanta ve üst aramasında 573 sentetik ecza ile yaklaşık 1,5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlılardan F.A, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlı R.B. ise serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika
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