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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M. Y. isimli şahsın il dışından Kütahya'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Şahsın kullandığı aracı takibi alan ekipler aracın Kütahya- Eskişehir yolu girişinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda olduğunu belirledi. Yapılan operasyon sonucu bahse konu araç ve içerisinde bulunan M. Y, Ş. B, Ş. T ve H. I. Ç. isimli 4 şüpheli şahıs yakalandı. Araç içerisinde yapılan aramada, 46.57 gram metamfetamin maddesi ve 2 adet payp ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika

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