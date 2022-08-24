Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

24.08.2022 10:52

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M. Y. isimli şahsın il dışından Kütahya'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Şahsın kullandığı aracı takibi alan ekipler aracın Kütahya- Eskişehir yolu girişinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda olduğunu belirledi. Yapılan operasyon sonucu bahse konu araç ve içerisinde bulunan M. Y, Ş. B, Ş. T ve H. I. Ç. isimli 4 şüpheli şahıs yakalandı. Araç içerisinde yapılan aramada, 46.57 gram metamfetamin maddesi ve 2 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nden 2022 yılında 536 operasyon Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nden 2022 yılında 536 operasyon
Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:22 Güne yükselişle başlayan gram altın 1.019 liradan satılıyor
11:21 Milyon Fest'in iptal edilmesine bir tepki de Şahan Gökbakar'dan geldi: Ne etti bu gençler size?
11:05 1948'den beri kazı çalışmalarının sürdüğü Kültepe'de kralların özel arşivleri ortaya çıkarıldı
11:05 Hazal Kaya şeklini değiştirdi!
11:04 MİT ve TSK tepelerine bindikçe biniyor! Terör örgütü PKK'da akıllı telefon ve elektronik cihaz kullanımı yasaklandı
11:01 8. kattan atlayıp canına kıyan genç kızın abisinden kan donduran sözler: Uygunsuz fotoğrafları yüzünden tartıştık
10:56 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,13 seviyesinden işlem görüyor
10:38 Yayından kaldırılan Aziz dizisinin başrolü Murat Yıldırım hakkındaki iddiaları yalanladı
10:34 KYK yurt başvuruları başladı! Bakan Mehmet Kasapoğlu, yurt başvuru tarihlerini açıkladı
10:14 18 liraya satın aldıkları harabeye dönmüş tarihi evi baştan sona değiştirdiler! Son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 11:39:13. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement