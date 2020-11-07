Kütahya'da uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonu - Son Dakika

Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonunda 29,84 gram bonzai, 4,92 gram metanfetamin ile 12 bin 100 adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, polis uygulama noktalarında şüphelenilen 4 ayrı araçta yapılan aramalarda 29,84 gram bonzai, 4,92 gram metanfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 iş yerine düzenlenen operasyonda da satışa hazır 12 bin 100 adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan iş yeri sahiplerinden Ö.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe salıverildi.