Kütahya'da üzerlerinden uyuşturucu çıkan 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kütahya'da üzerlerinden uyuşturucu çıkan 3 kişi gözaltına alındı

22.05.2022 09:58
Kütahya'da üzerlerinden uyuşturucu çıkan 3 kişi gözaltına alındı

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan üst aramasında uyuşturucu bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan üst aramasında uyuşturucu bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ilde uyuşturucu madde kullanımının ve dolaşımının engellenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda 3 şahıs, üzerinde 18,35 gram bonzai, 5,51 gram metamfetamin maddesi, 1 adet sentetik ecza ve 1 adet payp ile yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

Kütahya'da üzerlerinden uyuşturucu çıkan 3 kişi gözaltına alındı
Kütahya'da üzerlerinden uyuşturucu çıkan 3 kişi gözaltına alındı

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da üzerlerinden uyuşturucu çıkan 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da üzerlerinden uyuşturucu çıkan 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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