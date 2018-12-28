Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Üzüm Üretimi

Kütahya'da Üzüm Üretimi

1 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Bölge Müdürlüğü 2017 yılı geçici verilerine göre, Kütahya'nın 18 tonluk sofralık çekirdeksiz üzüm üretim miktarı ile en fazla üretim yapan 25. il konumunda olduğunu açıkladı.

Kütahya'da Üzüm Üretimi, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Bölge Müdürlüğü 2017 yılı geçici verilerine göre, Kütahya'nın 18 tonluk sofralık çekirdeksiz üzüm üretim miktarı ile en fazla üretim yapan 25. il konumunda olduğunu açıkladı.

TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, 2017 yılı geçici verilerine göre, Kütahya'nın 18 tonluk sofralık çekirdeksiz üzüm üretim miktarı ile en fazla üretim yapan 25. il konumunda olduğunu, 18 tonluk üretimin 14 tonunun Simav ilçesinde, 4 tonunun ise Şaphane ilçesinde yapıldığını ifade etti.

Akyol," Kütahya bin 197 tonluk sofralık çekirdekli üzüm ile en fazla üretim yapan 57. il konumunda olup, Türkiye üretiminin yüzde 0,1'ini karşılamaktadır. 2017 yılında, Kütahya'da üretilen sofralık çekirdekli üzüm üretiminin en fazla olduğu ilçeler sırasıyla Simav 573 ton, Gediz 288 ton, Emet 173 ton, Pazarlar 63 ton ve Hisarcık 46 tondur. Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Dumlupınar ve Merkez ilçelerinde sofralık çekirdekli üzüm üretimi yapılmamıştır. Kütahya 8 tonluk şaraplık üzüm üretim miktarı ile en fazla üretim yapan 40. il konumundadır. 8 tonluk üretimin 4 tonu Pazarlar ilçesinde, 4 tonu ise Şaphane ilçesinde yapılmıştır. Kütahya'da kurutmalık çekirdekli üzüm üretimi yapılmamaktadır" dedi. (EFE) - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:20 Kaynak: İHA

Şaphane, Simav, Türkiye İstatistik Kurumu, Kütahya, Güncel
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