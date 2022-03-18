Vatandaşlara "Mehmetçik menüsü" ikram edildi - Son Dakika

Kütahya'da, Çanakkale Savaşı'nda askerlerin bir öğünlük yemeği olan üzüm hoşafı ve ekmek dağıtıldı.

Asra Umut Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Caddesi Karagöz Paşa Camisi önünde kurulan stantta vatandaşlara, Çanakkale'deki askerlerin bir öğünlük yemeği olan üzüm hoşafı ve ekmek ikram etti.

Dernek başkanı Halil İbrahim Altınçeyrek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çanakkale ruhunu yaşatmak adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Etkinliği hayırseverlerin destekleriyle yaptıklarını belirten Altınçeyrek şunları kaydetti:

"Çanakkale'de Mehmetçik'in hissettiğini, bir nebze de olsun yaşatmayı amaçladık. Vatandaşlarımız sağ olsunlar 'Mehmetçik menüsü'ne yoğun ilgi gösterdi. Rabb'im bir daha böyle savaşlar yaşatmasın. Şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz."