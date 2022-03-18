Vatandaşlara "Mehmetçik menüsü" ikram edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Vatandaşlara "Mehmetçik menüsü" ikram edildi

18.03.2022 14:41

Kütahya'da, Çanakkale Savaşı'nda askerlerin bir öğünlük yemeği olan üzüm hoşafı ve ekmek dağıtıldı.

Kütahya'da, Çanakkale Savaşı'nda askerlerin bir öğünlük yemeği olan üzüm hoşafı ve ekmek dağıtıldı.

Asra Umut Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Caddesi Karagöz Paşa Camisi önünde kurulan stantta vatandaşlara, Çanakkale'deki askerlerin bir öğünlük yemeği olan üzüm hoşafı ve ekmek ikram etti.

Dernek başkanı Halil İbrahim Altınçeyrek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çanakkale ruhunu yaşatmak adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Etkinliği hayırseverlerin destekleriyle yaptıklarını belirten Altınçeyrek şunları kaydetti:

"Çanakkale'de Mehmetçik'in hissettiğini, bir nebze de olsun yaşatmayı amaçladık. Vatandaşlarımız sağ olsunlar 'Mehmetçik menüsü'ne yoğun ilgi gösterdi. Rabb'im bir daha böyle savaşlar yaşatmasın. Şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz."

Vatandaşlara Mehmetçik menüsü ikram edildi
Vatandaşlara Mehmetçik menüsü ikram edildi
Vatandaşlara Mehmetçik menüsü ikram edildi
Vatandaşlara Mehmetçik menüsü ikram edildi
Vatandaşlara Mehmetçik menüsü ikram edildi
Vatandaşlara Mehmetçik menüsü ikram edildi
Vatandaşlara Mehmetçik menüsü ikram edildi
Vatandaşlara Mehmetçik menüsü ikram edildi

YORUMLAR
500
Amasya Belediyesinde 'Çanakkale menüsü' ikramı Amasya Belediyesinde 'Çanakkale menüsü' ikramı 50 bin kamu çalışanına 'Çanakkale menüsü' ikramı 50 bin kamu çalışanına 'Çanakkale menüsü' ikramı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vatandaşlara 'Mehmetçik menüsü' ikram edildi - Son Dakika


Son Dakika
15:52 Yok böyle bir aşk: Düğün tarihini ertelememek için, çok istediği başrolü reddetti
15:51 Acımasız anne kocasına kızıp bebeğine çamaşır suyu içirmiş!
15:45 Alman basınından şok iddia: Lavrov'un uçağı Çin'e giderken yoldan döndü! 2 farklı nedeni olabilir
15:38 Şarkıcı Nez, 43 yaşına girdi! Kutlamayı 21 yıl önceki dansıyla yaptı
15:35 BeIN'den sonra TRT de yayın ihalesinden çıktı, Saran Group TFF'yi uyardı: Fırsatı kaçırmayın
15:33 İstanbul ulaşımı yüzde 50 zamlanırsa, İstanbullunun bütçesine nasıl yansıyacak: İşte olası ücretler
15:14 Çanakkale Köprüsü hatıra parası basıldı: Tanesi 520 TL'den satılacak!
15:12 Rus ordusunun saldırıları şiddetlendi! Kiev'de 5 katlı apartmana füze saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı
15:11 İstanbul Valisi saat vererek uyardı: Bugün 18.00-24.00 arası dışarı çıkmayın, kar sağanakları geliyor!
15:10 Muazzez Abacı'dan "alzheimer" iddialarına videolu yanıt: Allahıma şükür çok iyiyim!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 16:06:18. #1.12#
SON DAKİKA: Vatandaşlara "Mehmetçik menüsü" ikram edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement