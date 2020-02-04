Kütahya'da 'Vefalılar'ın tapu sevinci - Son Dakika
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Kütahya'da 'Vefalılar'ın tapu sevinci

6 saat önce

Kütahya'nın Vefa Mahallesi'nde oturan hak sahibi vatandaşlar, Kütahya Belediyesi tarafından 'Kentsel dönüşüm' projesi kapsamında inşa edilen 1453 Konutları'nda bulunan dairelerinin tapularını almaya başladı.

Kütahya'da 'Vefalılar'ın tapu sevinci, System.String[]

Kütahya'nın Vefa Mahallesi'nde oturan hak sahibi vatandaşlar, Kütahya Belediyesi tarafından 'Kentsel dönüşüm' projesi kapsamında inşa edilen 1453 Konutları'nda bulunan dairelerinin tapularını almaya başladı.


Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında inşa edilen 1453 Konutlarının noter huzurunda yapılan kura çekimleri ve daire seçimlerinin tamamlanmasıyla birlikte Vefa Mahallesinde ikamet eden hak sahibi vatandaşlarımız, tapularını Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın elinden aldı.


Tapu tesliminde Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Vefa Mahallesi sakinlerimizin Parmakören 1453 Konutlarındaki dairelerinin tapuları için ilk imzamızı atarak tapu teslimlerini gerçekleştirdik. Hemşehrilerimize ve belediyemize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - KÜTAHYA

Kütahya Belediyesi, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:03 Kaynak: İHA
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