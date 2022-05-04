Kütahya'da yaban hayatı fotokapana yansıdı - Son Dakika
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Kütahya'da yaban hayatı fotokapana yansıdı

04.05.2022 09:56

- Kütahya'da yaban hayatı fotokapana yansıdı Kütahya'da yaban hayatındaki canlıların araştırılması çalışmaları çerçevesinde domuz, kurt ve geyikler fotokapanla görüntülendi.

- Kütahya'da yaban hayatı fotokapana yansıdı

KÜTAHYA - Kütahya'da yaban hayatındaki canlıların araştırılması çalışmaları çerçevesinde domuz, kurt ve geyikler fotokapanla görüntülendi.

Kütahya'nın Ilıca bölgesinde farklı kırsal alanlarına yerleştirilen fotokapanlar, yaban hayatının ayrıntılarını ortaya çıkarıyor.

Görevliler tarafından kurulan fotokapanlarla bölgedeki hayvan popülasyonu ve nesli tehlike altında olan hayvanlar tespit edilmeye çalışılıyor.

Son yapılan çalışma kapsamında bölgedeki domuz, kurt ve geyikler fotokapanla görüntülendi.

Kütahya'da yaban hayatı fotokapana yansıdı
Kütahya'da yaban hayatı fotokapana yansıdı
Kütahya'da yaban hayatı fotokapana yansıdı
Kütahya'da yaban hayatı fotokapana yansıdı

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Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kütahya'da yaban hayatı fotokapana yansıdı - Son Dakika
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