Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

Kütahya'da Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

1 saat önce

Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yaban hayatının olumsuz kış koşullarında korunması için yüksek kesimlere buğday ve yonca bırakıldığı bildirildi.

Kütahya'da Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı, System.String[]
Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yaban hayatının olumsuz kış koşullarında korunması için yüksek kesimlere buğday ve yonca bırakıldığı bildirildi.

Yapılan açıklamada; "Yaban hayatının olumsuz kış koşullarında korunması için özellikle yüksek kesimlere ağır kış şartları sebebiyle aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya olan yaban hayvanlarının beslenmelerine yardımcı olmak amacıyla Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına ve Avlaklara buğday ve yonca bırakılmıştır" denildi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:09 Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kütahya, Yaban, Güncel
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