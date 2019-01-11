Kütahya'da Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı
1 saat önce
Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yaban hayatının olumsuz kış koşullarında korunması için yüksek kesimlere buğday ve yonca bırakıldığı bildirildi.
Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü ekiplerince yaban hayatının olumsuz kış koşullarında korunması için yüksek kesimlere buğday ve yonca bırakıldığı bildirildi.
Yapılan açıklamada; "Yaban
hayatının olumsuz kış koşullarında korunması için özellikle yüksek kesimlere ağır kış şartları sebebiyle aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya olan yaban hayvanlarının beslenmelerine yardımcı olmak amacıyla Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına ve Avlaklara buğday ve yonca bırakılmıştır" denildi. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:09 Kaynak: İHA
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