Kütahya'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kütahya'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

Kütahya'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

6 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, kış şartları nedeniyle doğada açlık tehlikesi yaşayan yaban hayvanları için bazı bölgelere yem ve yiyecek bıraktı.

Kütahya'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı, System.String[]

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, kış şartları nedeniyle doğada açlık tehlikesi yaşayan yaban hayvanları için bazı bölgelere yem ve yiyecek bıraktı.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ekipleriyle birlikte yemleme çalışmalarına katılan Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yem ve yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarının beslenmesine destek vermek amacıyla yemleme çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Yaylacık mevkisindeki alanlara yem bırakıldığını belirten Kara, "Bölgemizde yılkı atı, geyik gibi yaban hayvanlarının yanı sıra ve kuş türleri de bulunuyor. Bizim bu hayvanları zor kış şartlarında da yaşatmamız ve korumamız gerekiyor. Bu kapsamda yaban hayvanlarının yoğun olduğu bölgelerde yonca ve kuşlar için yem bıraktık." dedi.

Kara, yem bırakma çalışmalarının ilgili kurumlar tarafından kış ayları süresince devam edeceğini dile getirerek, vatandaşların sokak hayvanlarının da aç kalmaması için evlerinin önüne su ve yiyecek bırakmaları çağrısında bulundu.

Tavşanlı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Canlı yayında Gökçek'i kızdıran sözler: Hande Hanım susturuyor musunuz?
Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
23:13 Muş merkezli 4 ilde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 19 zanlı tutuklandı - Son Dakika
23:10 Polisten kaçmaya çalışan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
23:10 TÜBİTAK'dan Kanal İstanbul açıklaması - Son Dakika
23:10 Hem simit yedi, hem hırsızlık yaptı - Son Dakika
23:08 Doğu Türkistan'da Yapılan Sağlık ve Yaşam İhlalleri Konferansı - Son Dakika
21:41 Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Son Dakika
21:19 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 23:17:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kütahya'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]