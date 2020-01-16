Kütahya'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

Kütahya'da, av ve yaban hayvanlarının doğal ortamlarında desteklenmesi, kış şartlarında ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla doğaya yem bırakıldı.



Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin çevresindeki ormanlık alanlara yaban hayvanları için saman ve tahıl götürdü.



Ekipler, yaban hayatı geliştirme sahaları ve avlaklardaki kanatlı yaban hayvanlarının beslenmesi için 3 bin 200 kilogram buğday, memeli hayvanlara da 4 bin 980 kilogram yonca bıraktı.



Yemleme çalışmalarının kış ayları süresince devam edeceği, yaban hayatı için yemleme çalışması yapmak isteyen kurum ve kuruluşların DKMP Şube Müdürlüğüne başvurmaları halinde destekleneceğini bildirildi.