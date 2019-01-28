Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Yaban Hayvanlarına Yem Desteği

Kütahya'da Yaban Hayvanlarına Yem Desteği

1 saat önce

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, yoğun kış şartları nedeniyle ormanda yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarına yem desteğinde bulundu.

Kütahya'da Yaban Hayvanlarına Yem Desteği, System.String[]
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, yoğun kış şartları nedeniyle ormanda yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarına yem desteğinde bulundu.

Simav Orman İşletme Müdürlüğünce yapılan yemleme etkinliğine Aksaz Orman İşletme Şefi Yasin Çağrı Doğmuş, orman muhafaza memurları, Hisarbey Köyü Ortaokulu öğrencileri ile öğretmenleri katıldı.

Etkinlikte öğrencilere, doğadaki diğer canlıların hayatlarının da insan hayatı kadar önemli olduğu anlatıldı.

Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri de vatandaşlardan imkanları dahilinde kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara karşı gerekli duyarlılığın gösterilmesi çağrısı yaptı.

Daha sonra, yaban hayvanları için belirlenen bölgelere yem bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:10 Kaynak: AA

Hisarbey, Simav, Kütahya, Güncel
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