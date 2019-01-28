Kütahya'da Yaban Hayvanlarına Yem Desteği

Kütahya
Orman Bölge Müdürlüğü, yoğun kış şartları nedeniyle ormanda yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarına yem desteğinde bulundu. Simav
Orman İşletme Müdürlüğünce yapılan yemleme etkinliğine Aksaz Orman İşletme Şefi Yasin Çağrı Doğmuş, orman muhafaza memurları, Hisarbey
Köyü Ortaokulu öğrencileri ile öğretmenleri katıldı.
Etkinlikte öğrencilere, doğadaki diğer canlıların hayatlarının da insan hayatı kadar önemli olduğu anlatıldı.
Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri de vatandaşlardan imkanları dahilinde kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara karşı gerekli duyarlılığın gösterilmesi çağrısı yaptı.
Daha sonra, yaban hayvanları için belirlenen bölgelere yem bırakıldı.