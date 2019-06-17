Son Dakika Haberleri: Kütahya'da 'Yabancıları Geri Gönderme Merkezi' kurulacak
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Kütahya'da 'Yabancıları Geri Gönderme Merkezi' kurulacak

38 dakika önce

Kütahya'da kamu düzenini bozan ya da kaçak yollarla ülkede bulunan yabancılar için geri gönderme merkezi kuruluyor.

Kütahya'da 'Yabancıları Geri Gönderme Merkezi' kurulacak, System.String[]
Kütahya'da kamu düzenini bozan ya da kaçak yollarla ülkede bulunan yabancılar için geri gönderme merkezi kuruluyor.

Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan, tartışılan ve yabancı düşmanlığını körükleyen 'Kütahya'da mülteci kampı kurulacak' iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Kütahya Göç İdaresi İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Kütahya'da mülteci kampı kurulmasının kesinlikle sözkonusu olmadığı bildirildi. Kurulacak merkezin mülteci kampı olmadığı, aksine 'Yabancıları Geri Gönderme Merkezi' olacağı belirtildi.

Kütahya - Eskişehir karayolu yakınlarına kurulacak ve 400 kişi kapasiteli merkezde, kamu düzenini bozan ya da yasa dışı yollarla Kütahya'da yaşayan yabancıların sınır dışı işlemlerinin tamamlanmasına kadar gözlem altında tutulacağı ifade edildi.

Avrupa Birliği'nce (AB) finanse edilen ve yüksek güvenlikli olarak kurulacak merkez inşaatının, 2020 yılında bitirilmesi planlanıyor. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:20 Kaynak: İHA
Kütahya
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