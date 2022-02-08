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Kütahya'da yakalanan 2 kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Kütahya'da yakalanan 2 kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı

08.02.2022 10:56
Kütahya'da yakalanan 2 kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan 2 kişinin üzerinde 11.17 gram metamfetamin maddesi ile 26 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan 2 kişinin üzerinde 11.17 gram metamfetamin maddesi ile 26 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma şüphelisi 2 şahıs, 11.17 gram metamfetamin maddesi ve 26 adet sentetik uyuşturucu hap ile birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Metamfetamin, Uyuşturucu, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da yakalanan 2 kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da yakalanan 2 kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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