Kütahya'da yakalanan 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kütahya'da yakalanan 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Kütahya'da yakalanan 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kütahya'da yakalanan 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından kente satmak için uyuşturucu getirdikleri ileri sürülen şüphelilerin bulunduğu otomobili takibe aldı.


Şüphelilerin bulunduğu otomobili Kütahya- Tavşanlı kara yolu Yoncalı Kavşağı'nda durduran ekipler, Mehmet T. ve Erdal K'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üstlerinde ve araçta yapılan aramada 270 gram esrar, 13 gram metamfetamin ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 02:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Narkotik köpeği tepki verdi, yolcunun ağzından eroin çıktı
Son Dakika: Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem! Son dakika: Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği ile ABD askerlerinin kaldığı askeri üsse füzeli saldırı düzenlendi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve MSB'den şehit cenazesi açıklaması

Son Dakika Haberleri
21:10 Silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
21:10 Bakırköy'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
21:08 Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki 20 yıllık mayınlar temizlendi - Son Dakika
21:05 Kuş avlarken uçurumdan düşen kişi kurtarıldı - Son Dakika
21:05 Süleymani'nin Kerbela'daki cenaze törenine binlerce kişi katıldı - Son Dakika
20:24 Son Dakika: Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem! - Son Dakika
20:14 Son dakika: Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği ile ABD askerlerinin kaldığı askeri üsse füzeli saldırı düzenlendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 21:19:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kütahya'da yakalanan 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]