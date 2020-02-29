Kütahya'da yakalanan 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da yakalanan 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

Kütahya'da 3 ay önce 15 kilogram esrarla yakalanan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 şüpheli, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.

Kütahya'da yakalanan 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Kütahya'da 3 ay önce 15 kilogram esrarla yakalanan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 şüpheli, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Asayiş Şubesi ekipleri, daha önce Altıntaş ilçesinde 15 kilogram esrarla yakalandıktan sonra çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Bekir B. ile Oğuzhan E'yi takibe aldı.

Ekiplerin takibi sonucu uyuşturucu sattıkları tespit edilen şüpheliler, Evliya Çelebi ve 75. Yıl Mahallesi'ndeki evlerine düzenlenen operasyonla yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

28 Kasım 2019'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Asayiş Şubesi ekipleri, bazı kişilerin, Altıntaş ilçesinde tarlada yetiştirdikleri esrarı satmak için otomobille Kütahya'ya geleceği bilgisine ulaştı. İlçe çıkışında zanlıların bulunduğu otomobili durdurarak arama yapan ekipler, 15 kilogram esrar ele geçirmişti.

Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 06:54 Kaynak: AA
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