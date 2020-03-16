Kütahya'da yakalanan 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da yakalanan 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

Kütahya'da yasa dışı yollardan temin edilen kırmızı reçeteye tabi ilaç ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kütahya'da yakalanan 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Kütahya'da yasa dışı yollardan temin edilen kırmızı reçeteye tabi ilaç ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından kente satmak için kırmızı reçeteye tabi sentetik hap getirdikleri ileri sürülen şüphelilerin bulunduğu otomobili takibe aldı.


Kütahya- Tavşanlı kara yolundaki polis noktasında durdurulan araçta bulunan F.M. ve Ö.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve otomobilde yapılan aramalarda, kırmızı reçeteye tabi 1294 sentetik hap ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:30 Kaynak: AA
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