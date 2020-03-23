Kütahya'da yakalanan 2 uyuşturucu şüphelisinden 1'i tutuklandı - Son Dakika

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Kütahya'da yakalanan 2 uyuşturucu şüphelisinden 1'i tutuklandı
6 saat önce
Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullandığı belirlenen B.O.'yu takibe aldı.
Şüphelinin Fuat Paşa Caddesi'nde girdiği bir eve operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu satan Onur G.'yi suçüstü yakaladı. Operasyonda 15 gram esrar, 2 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden Onur G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:06 Kaynak: AA
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