Kütahya'da yakalanan 3 dolandırıcıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da yakalanan 3 dolandırıcıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika

Kütahya'da yakalanan 3 dolandırıcıdan 1'i tutuklandı

7 saat önce

Kütahya'da hileli davranışlar ve yanıltıcı belgeler kullanarak gayrimenkul satışı yaptığı iddia edilen 3 dolandırıcıdan 1'i tutuklandı.

Kütahya'da yakalanan 3 dolandırıcıdan 1'i tutuklandı, System.String[]

Kütahya'da hileli davranışlar ve yanıltıcı belgeler kullanarak gayrimenkul satışı yaptığı iddia edilen 3 dolandırıcıdan 1'i tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il merkezinde gayrimenkul satışı yapan bazı şahısların hileli davranışlar ve yanıltıcı belgeler kullanarak müşteki ve mağdurlara yer göstermek suretiyle dolandırdıkları belirlendi. Yaklaşık 4 ay süreyle yapılan çalışmalar neticesinde olayla ilgili E.K., M.K. ve Ş.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı. - KÜTAHYA

Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:36 Kaynak: İHA
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