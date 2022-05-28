Kütahya'da yakalanan 36 şahıstan 19'u tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da yakalanan 36 şahıstan 19'u tutuklandı

28.05.2022 09:15
Kütahya'da yakalanan 36 şahıstan 19'u tutuklandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalar sonucunda aranan 36 şahsın yakalandığı, şahıslardan 19'unun tutuklandığı bildirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalar sonucunda aranan 36 şahsın yakalandığı, şahıslardan 19'unun tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 21-27 Mayıs 2022 tarihleri aralığında Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan toplam 36 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan 17'si serbest bırakılırken, 19'u tutuklanarak Kütahya Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Mayıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da yakalanan 36 şahıstan 19'u tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da yakalanan 36 şahıstan 19'u tutuklandı - Son Dakika
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