Kütahya'da yakalanan 4 DAEŞ zanlısı serbest bırakıldı - Son Dakika

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Kütahya Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 yabancı uyruklu DAEŞ terör örgütü zanlısı yakalandı. Yakalanan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından Kütahya Adliyesi'ne sevk edildi. A.A., B.A., R.D. ve T.S. isimli yabancı uyruklu zanlılar hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KÜTAHYA

Kütahya 'da polis ekiplerince yakalan 4 terör örgütü DAEŞ zanlısı çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Bayraklı'daki kurtarma çalışmalarından bir iyi, iki kötü haber

Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın "Depremde yoksullar ölür, zenginler ölmez" sözleri sosyal medyada gündem oldu

Bakan Pakdemirli ile enkaz altındaki Buse'nin duygulandıran diyaloğu: Köpekleri salın ben de kedi sesi çıkarayım