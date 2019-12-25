Kütahya'da yakalanan 4 uyuşturucu şüphelisinden 2'si tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da yakalanan 4 uyuşturucu şüphelisinden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Kütahya'da yakalanan 4 uyuşturucu şüphelisinden 2'si tutuklandı

6 saat önce

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kütahya'da yakalanan 4 uyuşturucu şüphelisinden 2'si tutuklandı, System.String[]

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla dün yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Adliyeye sevk edilen bu kişilerden Şerif C. ve Osman B. tutuklandı, M.C. ve Ö.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen şüphelilerin bulunduğu otomobili takibe almıştı. Kovalamacanın ardından Yoncalı köyü yakınında durdurulan araçtaki biri kadın 4 şüpheli gözaltına alınmış, otomobilde yapılan aramalarda bir miktar esrar ile uyuşturucu haplar ele geçilmişti. - KÜTAHYA

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:14 Kaynak: İHA
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