Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Yakalanan Uyuşturucu Satıcıları Tutuklandı

Kütahya'da Yakalanan Uyuşturucu Satıcıları Tutuklandı

9 dakika önce

KÜTAHYA'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kütahya'da Yakalanan Uyuşturucu Satıcıları Tutuklandı, System.String[]
KÜTAHYA'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstihbarat çalışması yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.N.(34) ve M.K.'yi(30) uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı. Şüpheli E.N.'nin evinde yapılan aramada 600 adet ecstasy hap ve 500 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Tahya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:04 Kaynak: DHA

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