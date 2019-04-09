Kütahya'da Yakalanan Uyuşturucu Satıcıları Tutuklandı

KÜTAHYA'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

KÜTAHYA'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.



İstihbarat çalışması yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.N.(34) ve M.K.'yi(30) uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı. Şüpheli E.N.'nin evinde yapılan aramada 600 adet ecstasy hap ve 500 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



- Tahya

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Otomotiv Devi Honda, 2021 Yılında Türkiye'de Üretimini Sonlandıracak

Son Dakika! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: İstanbul'da Fark 29 Binden 14 Bine Düştü

Müge Anlı'da Kan Donduran İtiraf: Oğlumu Döşünden Tek Kurşunla Vurdum

Son Dakika! CHP Sözcüsü: İstanbul'da Geçersiz Oyların Yüzde 96'sı Sayıldı, İmamoğlu 14 Bin 532 Oy Önde