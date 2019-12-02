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Kütahya'da yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

7 saat önce

Kütahya'da, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve üzerinde ruhsatsız tabanca ile aracında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

Kütahya'da yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Kütahya'da, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve üzerinde ruhsatsız tabanca ile aracında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tavşanlı ilçesinden gelen bir otomobilde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Kent girişindeki polis noktasında "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı aracı takibe alan ekipler, otomobili lastiklerine ateş ederek durdurdu.

Sürücünün üst aramasında ruhsatsız tabanca ile aracında 1 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ile 11 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü Mustafa Ç, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:14 Kaynak: AA
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