Kütahya'da yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

14 dakika önce

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kütahya'da yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen Kutluay K.'yi (42) takibe aldı. Ziraat Mahallesi'ndeki evinin önünde gözaltına alınan şüphelinin üst aramasında 30 gram esrar ile 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:52 Kaynak: AA
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