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Kütahya'da yanan ormanlık alanlar tekrar yeşerecek

6 saat önce

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, yanan ormanlık alanların 1 yıl içerisinde tekrar ağaçlandırılacağını ifade etti.

Kütahya'da yanan ormanlık alanlar tekrar yeşerecek, System.String[]

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, yanan ormanlık alanların 1 yıl içerisinde tekrar ağaçlandırılacağını ifade etti.


Keskin, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü Ozandere İşletme Şefliği sınırları 12 Ağustos 2019 tarihinde çıkan 90 hektarlık etkili olan orman yangını sonucunda yanan ağaçların sahadan çıkarma işlemlerinin yüzde 80 oranında bitirildiği dile getirdi.


Müdür Keskin, "Yaklaşık 30 hektarlık sahada örtü temizliği ve toprak işleme çalışmaları tamamlandı ve sahanın genelinde çalışmalar hızla sürüyor. Sahanın yeniden yeşile bürünmesi için en kısa zamanda 300 bin karaçam fidanının toprakla buluşturulacak. Özellikle vatandaşlarımızın yangına karşı daha duyarlı olmalı. Ülkemizdeki yangınların yüzde 90'dan fazlasının insan kaynaklı. Bu hususda vatandaşlarımızdan daha büyük bir hassasiyet bekliyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Hasan Keskin, Kütahya, Keskin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:42 Kaynak: İHA
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