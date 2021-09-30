Kütahya'da yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Çokköy'de Mustafa Meşe'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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