Kütahya'da, yangında 7 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Kütahya'da, yangında 7 kişi dumandan etkilendi

7 saat önce

KÜTAHYA'da 4 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kütahya'da, yangında 7 kişi dumandan etkilendi, System.String[]

KÜTAHYA'da 4 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 7 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Dumlupınar Mahallesi Atlas Sokak'ta 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede yangın çıktı. Sokakta oturanların ihbarı üzerine adrese polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dairede bulunan Sema Kocadağ ve 4 çocuğu polisler, 4'üncü katta yaşayan 3 kişi de itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Dumandan etkilenen Kocadağ'ın 4 çocuğu ile en üst kattan kurtarılan 3 kişi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen 7 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Prize takılı şarj cihazından kaynaklandığı tahmin edilen yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Dumlupınar, İtfaiye, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:00 Kaynak: DHA

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