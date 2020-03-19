Kütahya'da, yangında 7 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

KÜTAHYA'da 4 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 7 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Dumlupınar Mahallesi Atlas Sokak'ta 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede yangın çıktı. Sokakta oturanların ihbarı üzerine adrese polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dairede bulunan Sema Kocadağ ve 4 çocuğu polisler, 4'üncü katta yaşayan 3 kişi de itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Dumandan etkilenen Kocadağ'ın 4 çocuğu ile en üst kattan kurtarılan 3 kişi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen 7 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Prize takılı şarj cihazından kaynaklandığı tahmin edilen yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.