Kütahya'da yaralı baykuş tedavi altına alındı - Son Dakika

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Kütahya'da yaralı baykuş tedavi altına alındı
6 saat önce
Kütahya'da, doğada yaralı olarak bulunan baykuş tedavi altına alındı.
Kütahya'da, doğada yaralı olarak bulunan baykuş tedavi altına alındı.
Aslanapa ilçesi Yalnızsaray Mahallesi yakınlarındaki arazide mahalle sakini bir kişi, arazide bir baykuşun hareketsiz bir şekilde durduğunu fark etti ve durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.
Ekiplerce Kütahya Belediyesi Hayvan Bakımevine götürülen baykuş, veteriner hekimlerce tedavi altına alındı.
Baykuşun ateşli silah ile yaralandığı tespit edildi.
Baykuşun tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacağı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 03:46 Kaynak: AA
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