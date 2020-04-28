Kütahya'da yaralı bulunan erguvani balıkçıl tedavi altına alındı - Son Dakika

Kütahya'da bir vatandaş tarafından yaralı bulunan erguvani balıkçıl, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce tedavi altına alındı.

Altıntaş ilçesine bağlı Zafertepe Çalköy'de çobanlık yapan bir vatandaş, sulama kanalı kenarında bir kuşun hareketsiz bir olduğunu fark etti.

Yanına yaklaştığında kuşun uçmadığını fark edip koruma altına alan bu kişi, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kuşun erguvani balıkçıl türü olduğunu ve gagasının kırıldığını tespit etti.

Ekiplerce Kütahya Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne götürülen erguvani balıkçıl, veteriner hekimlerce tedavi altına alındı.

Kuşun, tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.